Lavezzi pasa la cuarentena en una isla del caribe... ¡con la ex de un amigo!

Cada cual pasa la cuarentena lo mejor que puede y más ahora en España cuando se ha superado el mes de confinamiento. En el caso concreto del exfutbolista argentino Ezequiel Lavezzi ha decidido marcharse a la isla caribeña de San Bartolomé, pero no lo ha hecho solo.

Según ha desvelado Yanina Screpante, ex pareja del 'Pocho', la acompañante del argentino es la actriz brasileña Natalia Borges, a su vez antigua novia del mejor amigo de Lavezzi: "Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy buen amigo del Pocho.

y hace poco de nuevo No me extraña que el Pocho haga esto,".