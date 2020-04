El desgarrador testimonio de Pepe Domingo Castaño

Pepe Domingo Castaño ha entrado este domingo en 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope para tranquilizar a los oyentes después de varios días sin poder intervenir en el programa por motivos de salud.

El carismático locutor ha sufrido un cuadro sintomático que encaja en el del Coronavirus, si bien no ha obtenido un diagnóstico confirmado. Su testimonio, pese a todo, ha sido desgarrador: "He tenido la sensación de que se acababa todo. No comía, no dormía. Tenía la sensación de estar fuera del mundo (...) Le cogí miedo a ir al médico...".

Pepe Domingo, según él mismo ha asegurado en la recta final de su testimonio, ya está "bien", aunque le falta recuperar su singular y reconocible voz con la que se ha convertido en historia de la radio española.