Marta López rompe el silencio tras la infidelidad de Alfonso Merlos

La exconcursante de Gran Hermano, Marta López, ha roto su silencio tras descubrir la infidelidad de Alfonso Merlos. El presentador entró en directo a un programa de Javier Negre organizado en YouTube y fue entonces cuando de fondo se apreció la silueta de una mujer 'semidesnuda' que no era Marta.

Más tarde ha trascendido su identidad, y se trata de Alexia Rivas, otra periodista de Mediaset, como Marta. Ella, sin descuidarse y sin ningún tipo de reparo aparecía por detrás ella con un refresco en mano. Cabe destacar que Alfonso y Marta estaban pasando el confinamiento separados.

Las imágenes no dan lugar a duda, ya que tal y como reconoce Marta, Alfonso no tiene ninguna hija. "Sé quien es perfectamente", ha manifestado la colaboradora de Telecinco a la revista 'Semana'. "No te puedo decir más y no te quiero colgar", proseguía.

De igual modo Marta había declarado para la revista 'Semana' que se sentía "traicionada" y víctima de "una situación muy desagradable".



Merlos niega la infidelidad

Mientras, la versión de Merlos es totalmente distinta. El periodista indica que "se están contando cosas que no corresponden con la realidad. No son informaciones porque cuando algo no se corresponde a la realidad no lo es. Son interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces".