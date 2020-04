Alfonso Merlos a Alexia Rivas: "Si pasas por aquí no te va a ver nadie"

Alexia Rivas, después de ser cazada en una videoconferencia de Alfonso Merlos, actual expareja de Marta López tras el vídeo más viral de las últimas horas, compareció públicamente en el programa de Telecinco 'Socialité' para hablar sobre la imagen de la que todo el mundo habla, que destapó la relación que tiene con el periodista.

Destacando que ambos se están "conociendo", la reportera del programa televisivo destacó que está haciendo vida en la casa de su actual pareja. "Desde que hace una semana empezamos a tener una relación importante, mi casa es esta", reconoció Alexia.

Sin embargo, no dudó en confesar que se sintió sorprendida ante la repercusión del vídeo y que se enteró en la reunión del programa en el que trabaja actualmente, sin saber que la protagonista era ella. "Yo me entero de que este vídeo ha trascendido en la reunión de mi programa y se difunde sin saber que la protagonista era yo", se sinceró públicamente.

Además, dijo que Alfonso Merlos, quien hace videollamadas durante varias horas al día, le comunicó que si pasaba por detrás no saldría ya que estaría fuera de plano. "Alfonso en su casa hace videollamadas todo el día. Me dijo: "Si pasas por aquí no hay ningún problema, por aquí no te va a ver nadie. Hubo un error de cálculo con su ordenador y salió", mencionó la periodista.