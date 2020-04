Jon Kortajarena la lía en redes... ¡por pedir una tortilla!

El supermodelo Jon Kortajarena ha recibido muchas críticas y está en el centro de la polémica después de pedir una tortilla a domicilio y no recibirla. Este denunció el servicio después de más de dos horas sin recibirlo y lo compartió en su Instagram





estoy flipando con lo gilipollas que es este tío, pone en peligro a un repartidor precario por una tortilla de mierda que se hace en un momento por sus santos cojones y no solo se queja si no que encima no le da vergüenza enseñarlo pic.twitter.com/eMuL1aIA5m