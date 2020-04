Las redes denuncian el incumplimiento de las normas en el primer día con niños en la calle

A partir de este domingo 26 de abril, los niños podían salir a la calle y el Gobierno dejó claro qué cosas se podían hacer y cuáles no durante esta nueva medida. En concreto, los menores de 14 años podían salir cerca de su domicilio en horario de 9 a 21 horas, en compañía de un adulto con el que conviva durante un máximo de una hora. En el caso de los menores que vivan en zonas rurales, se les permite ir al campo o al bosque. Eso sí, en ningún caso se les permitirá acceder a los parques infantiles ni parques públicos que permanecerán cerrados. Con todas las medidas ya hechas públicas por parte del equipo de gobierno, y dejando más que claro que había que mantener la distancia de seguridad entre adultos, ha sido evidente que han sido muchos los que no han respetado las normas establecidas.



En las redes sociales, aunque son muchos los que sí han seguido las indicaciones, se ha podido ver muchas imágenes en las que los adultos que acompañaban a los niños no respetaban las normas. Carritos de bebé con cinco o seis adultos alrededor y varios adultos acompañando a menores han indignado a muchos ciudadanos, que destacan cómo no se está respetando el distanciamiento social con esas pequeñas reuniones que se han podido ver en cantidad de documentos que inundan ya las redes.







No aplicar bien esta primera medida de desconfinamiento, nos arrastrará a todos a otro confinamiento y a una crecida de positivos. Parece que no aprendemos. ?? pic.twitter.com/Fil8Fc4E2J — Juanma Romero (@juanmaromerodm) April 26, 2020