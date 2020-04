Jorge Javier Vázquez y VOX: rojos, maricones, millonarios progres y telebasura

La polémica está servida. Hablando de Alfonso Merlos y sus infidelidades en 'Sálvame', Antonio Montero comparó lo hecho por el protagonista del famoseo con lo realizado por Pablo Iglesias, acusando a ambos de saltarse el confinamiento: «Le estamos pasando una factura a un señor porque se salta el confinamiento». Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, no aceptó el comentario y saltó: «No me toques las narices con los putos discursos de Vox, no voy a pasar por ahí ¡Basta ya! (...) ¿Qué tiene que ver Pablo Iglesias y el chalet? No te voy a dejar hablar para decir tonterías ¡Este programa es de rojos y maricones. Es lo que hay!».



La respuesta de Vox en redes sociales no se ha hecho esperar con un tuit en la cuenta oficial del partido: "Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura. Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo".





