Fallece Irrfan Khan, el actor de 'La vida de Pi' y 'Jurassic World'

Ha fallecido a los 53 años el afamado actor Irrfan Khan como consecuencia de un cáncer en el hospital de Bombay donde estaba ingresado y recibiendo tratamiento.

Khan era una de las estrellas más conocidas de Bollywood que dio el salto a Hollywood y entre su filmografía están papeles memorables como los encarnados en "Slumdog Millionaire", "La vida de Pi" y "Jurassic World".

Algunos de esos papeles le llevaron a conseguir premios del calado del 'Asian Film Award for Best Actor', el 'Premio Padma Shri en artes (2011)' o el 'Indian of the Year (2012)'.