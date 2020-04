El Circo del Sol estrena gratis su último espectáculo

Este viernes, a partir de las 21 horas, los espectadores podrán disfrutar de nuevo gratis y en abierto de la magia de los espectáculos del Circo del Sol. Un programa de 60 minutos que se podrá ver en directo desde la web de Levante-EMV. Es la quinta semana consecutiva en la que Cirque du Soleil emite, a través de CirqueConnect, su nuevo espacio web de contenido digital, un espectáculo en abierto para facilitar distraccion y hacer más agradable el confinamiento. El espectáculo escogido en esta occasión es de " ¡One Night for One Drop!". Se trata deuna cita filantrópica anual en la que celebridades y artistas de Cirque du Soleil se unen para crear un espectáculo único en apoyo a la organización One Drop. "¡Sintoniza para descubrir actuaciones exclusivas e invitados especiales! ¡Cuídate!", afirman desde la página web del evento.

Este viernes a partir de las 21 horas el especial de 60 minutos," ¡One Night for One Drop! One, intentará llegar a las grandes expectativas que se crearon con los anteriores espectáculos.ZED, primer montaje pemanente en el recinto de Disneyland Japón; Alegría, sin duda su show más icónico o algunos de los mejores momentos de los espectáculos KURIOS – Cabinet of Curiosities, ''O", LUZIA, Amaluna, BAZZAR y VOLTA. También incluye números de KÀ, uno de los espectáculos más aclamados de Las Vegas y otros de KOOZA, uno de los espectáculos en gira más queridos y que los valencianos pudieron disfrutar hace solo unos meses.

Desde el inicio del confinamiento, el Circo del Sol ha aportado su grano de arena para sobrellevar mejor la estancia en casa. Un gran gesto teniendo en cuenta que esta situación afecta directamente a esta compañía que ha tenido que cancelar todos sus espectáculos por la pandemia del coronavirus, pero que se resiste a que el público pierda la magia que siempre han ofrecido sus representanciones.

"En Cirque du Soleil ofrecemos una vía de escape del día a día a través de la diversión y la alegría de nuestros espectáculos. Ahora más que nunca, queremos aportar nuestro granito de arena facilitando el entretenimiento de forma directa y segura, aunque sea en la distancia. ¡Te invitamos a nuestro mundo! Descubre imágenes sorprendentes de los espectáculos y los vídeos favoritos del público.Con todo nuestro cariño y solo para ti. Esperamos que lo disfrutes.", afirman desde el Circo del Sol.