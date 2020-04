Desescalada del confinamiento | Cuándo y cómo abrirán los colegios en Valencia

El Gobierno descarta reanudar toda la docencia presencial este curso escolar, que finalizará en junio con enseñanza a distancia, y solo abrirá los centros educativos para clases voluntarias de repaso a determinados cursos, también de refuerzo para los estudiantes más rezagados, y para alumnos menores de 6 años cuyos padres estén trabajando. Es decir, La deseacalada del confinamiento en España no incluye la vuelta a las aulas como tal, puesto que colegios e institutos permanecerán cerrados en líneas generales hasta el inicio del próximo curso escolar 2020/21.







Educación infantil

Pruebas acceso a la Universidad

Calendario de desconfinamiento en materia educativa en la Comunitat Valenciana

Siempre que no haya ningún rebrote de contagios y se mantengan los períodos establecidos inicialmente, este sería el proceso de desescalonamiento a seguir

Fase 0 de la desescalada (hasta el 10 de mayo)

Así lo anunció este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el plan de desescalada por fases tras el confinamiento decretado el pasado 14 de marzo para contener la pandemia del coronavirus , un anhelo que mantenía la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. Así pues la mayoría de escolares valencianos no volverán a sus coles hasta septiembre, con el nuevo curso, , aunqueComo adelantó Europa Press el pasado viernes,, prevista para. En ese momento también se producirá laDos semanas antes de que los estudiantes pisen un aula, los centros educativos abrirán para su desinfección y acondicionamiento. También para realizar el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y del personal auxiliar, precisan desde el Ministerio de Educación.. Las aulas que acogían a más de 15 alumnos antes de la pandemia reducirán su aforo a la mitad para mantener una distancia social entre pupitres y evitar los contagios.En esta fase, apuntan desde el Ministerio de Educación.La ministra, queAdemás, Pedro Sánchez detalló que"Si estamos planteando una nueva normalidad, van a existir problemas de conciliación, porque habrá padres y madres que irán a trabajar y no tendrán la posibilidad de dejar a los niños con los abuelos, porque son un colectivo vulnerable ante el coronavirus". Para ayudar en esas situaciones familiares, el Gobierno planteará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "reforzar todas las actividades de conciliación" y se establecerán "determinadas excepciones para que, en la fase 2, aquellos niños que no tengan presencia familiar en sus casas tengan la capacidad de ir a un centro escolar", ha detallado el presidente.Sánchez mencionó otra excepción en el ámbito educativo:en aulas de universidades de toda España.Más de 200.000 estudiantes de Bachillerato realizan cada año la EBAU, que antes de la pandemia estaba prevista para antes del 19 de junio en todas las comunidades autónomas. En marzo, el Ministerio de Educación y los gobiernos autonómicos acordaron posponerla unas semanas tras la suspensión de las clases presenciales.

Los centros educativos fomentarán "la educación online o a distancia", como hasta ahora.



Fase 1 (del 11 al 24 de mayo, ambos inclusive)

Los centros educativos "abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar".

Las universidades también abrirán "para su desinfección, acondicionamiento y para gestiones administrativas y de investigación". Se abrirán los "laboratorios universitarios".



Fase 2 (del 25 de mayo al 8 de junio, ambos inclusive)

Apertura de las clases de Infantil hasta 6 años, aunque "sólo para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización.". Esta apertura será "siempre con limitación de aforo".

Los alumnos de los "cursos de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de Grado Medio y Superior, y último año de Enseñanzas de Régimen Especial, también podrán volver a clase aunque siempre con carácter voluntario. En concreto podrán hacerlo los estudiantes ". En estos casos, las clases se celebrarán tras la división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50 % para facilitar así la asistencia alterna o bien los semigrupos paralelos.

También podrán abrir en este momento los centros de Educación Especial y, al igual que en los casos anteriores, la asistencia del alumnado "tendrá carácter voluntario".

En esta misma fase tendrá lugar la preparación de los exámenes de la PAU o Selectividad 2020 en su primera convocatoria, que este año en la Comunitat Valenciana se celebrarán del 7 al 9 de julio.

Los centros educativos prepararán en este período, de manera generalizada, "programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro" para los alumnos no mencionados anteriormente.



Fase 3 (del 8 al 21 de junio, ambos inclusive)

Final del curso y entrega de notas en la Comunitat Valenciana, que en esta ocasión se apoyarán fundamentalmente en los dos primeros trimestres. Se producirá el fin de curso y los alumnos se despedirán hasta el 7 de septiembre, cuando se retomarán las clases de manera presencial.