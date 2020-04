Desescalada del confinamiento | Cuándo se podrá volver a conducir y viajar con normalidad

Calendario de movilidad y contacto social

En esta fase existe una "recomendación alta de utilización de mascarillas en transportes públicos y en todo tipo de actividades fuera del hogar".



- Se podrán llevar a cabo paseos de niños, mayores y personas que convivan.



- Estarán permitidas las - Se podrán llevar a cabo paseos de niños, mayores y personas que convivan.- Estarán permitidas las actividades deportivas sin contacto (montar en bici, correr, patinar, practicar surf, etc.) siempre que se practiquen de forma individual y con la protección adecuada: distancia de seguridad y mascarilla en deportes no acuáticos.

Muchos se preguntan ahora,El, aunque desde este sábadoya podrás salir a pasear con las personas que convives o a practicar deporte de forma individual siempre que tomes las medidas de seguridad adecuadas . No obstante,Según el presidente del Gobierno,, puesto quepermitidos hasta ahora.

- Se podrá atender a los "huertos familiares, de autoconsumo o municipales, siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio, o uno adyacente al mismo y se adopten las debidas precauciones higiénicas o de distanciamiento social".



- En el ámbito laboral el teletrabajo continuará siendo preferente en las empresas y puestos donde sea posible. También se producirá un escalonamiento en la entrada y salida de centros de trabajo.



- En cuanto a la movilidad urbana y periurbana, se producirá un incremento progresivo de frecuencias en el transporte público, especialmente en hora punta. Se prestará especial atención a la habilitación de espacio para personas con discapacidad.



- Habrá "refuerzo de mensajes y cartelería en zonas con posibles aglomeraciones", como estaciones de autobús, aeropuertos, etc, para recordar las necesarias "medidas de higiene y la distancia de seguridad" entre otras cuestiones básicas de protección ante el virus. También se requiere intentar evitar la hora punta en los transportes.



- Respecto a la movilidad terrestre de media y larga distancia (tren y autobús), se mantendrán las condiciones actuales, es decir, la limitación del número de servicios al 30% respecto al periodo normal.



- Se permitirá la apertura de locales y establecimientos comerciales con cita previa para la atención individual de los clientes. Se establecerá un horario de atención preferente para las personas mayores de 65 años y será obligatorio el uso de medidas de protección como mascarilla o guantes.



- Se permitirá la apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para llevar. No estará permitido el consumo en el establecimiento.

Fase 1 (del 11 al 24 de mayo)



- Se permitirá el contacto social "en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas", al tiempo que se establecerán "medidas para la protección específica de todos los grupos vulnerables" ante la Covid-19.

- La ocupación de los vehículos privados estará limitada a un uso individual, menos en los casos de las personas que residan en el mismo domicilio, que podrán ir juntas.

- Estarán permitidos los velatorios serán más numerosos, con "un número limitado de familiares, con protocolos de distancia física y seguridad".



- Se volverán a abrir de forma gradual las instalaciones científico-técnicas y además, se podrán celebrar seminarios y congresos científicos o innovadores, respetando siempre la distancia social de más de 2 metros y de menos de 30 asistentes.



- Estará permitida la apertura generalizada de los locales y establecimientos comerciales, pero no de los centros comerciales. El aforo de los locales estará limitado al 30% y se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Asimismo, se establecerá un horario de atención preferente para las personas mayores de 65 años.



- Se permitirá la apertura de las terrazas de restaurantes y cafeterías, aunque las mesas permitidas estarán limitadas al 30%.



- Se volverán a abrir los hoteles y los alojamientos turísticos, aunque no se podrán emplear las zonas comunes.



- Se permitirá la apertura de las actividades del sector agroalimentario y pesquero que mantenían restricciones.



- Se abrirán bibliotecas y se podrá visitar museos con limitación de aforo.



- Los espacios de culto religioso contarán con una limitación de 1/3 del aforo.



- Los espectáculos culturales serán posibles en lugares cerrados y con menos de 30 personas, mientras que los espectáculos culturales al aire libre serán de menos de 200 personas, que estarán sentadas, y manteniendo la distancia de seguridad.



- El transporte público en entornos urbanos e interurbanos ofrecerá sus servicios al 80-100%.



- La movilidad terrestre de media y larga distancia mantendrá las condiciones actuales, es decir, la limitación de sus servicios al 30%. Asimismo, la ocupación estará limitada al 50% y quedará prohibido el catering en los trenes.



- En el transporte marítimo, también mantendrá las condiciones actuales: la ocupación será del 50% en butacas con separación de más de 2 metros entre una butaca y otra; y del 100% en camarotes, siempre que estén ocupados por personas que residan en el mismo domicilio.

Fase 2 (25 mayo al 8 junio)



- El contacto social será más amplio y ya se permitirán las reuniones en grupos más extensos de personas siempre que están no formen parte de alguno de los colectivos vulnerables ni sufran patologías previas.

- Por fin se podrá acudir a las segundas residencias "siempre que estén en la misma provincia". Si ésta se encuentra en otra provincia, solo se podrá ir una vez finalice todo el proceso de desescalada.



- Las bodas estarán permitidas aunque para un número limitado de asistentes.

- Los velatorios permitirán mayor número de familiares que en la fase anterior, aunque siempre guardando las debidas normas de distancia física y seguridad.



- Estarán permitidas las visitas de un familiar a personas con discapacidad en residencias y viviendas tuteladas. Lo que no se permitirá serán las visitas en residencias de mayores.



- Se abrirán los centros de educación infantil hasta 6 años para aquellas familias que acrediten que tienen que trabajar presencialmente sin posibilidad de flexibilización. El aforo será limitado.



- Los seminarios científicos o innovadores continuarán respetando la distancia social de más de 2 metros, aunque la asistencia podrá ser de menos de 50 participantes.



- Estará permitida la apertura al público de los centros comerciales, aunque no se podrá permanecer en las zonas comunes o áreas recreativas. El aforo estará limitado al 40% y se deberá mantener una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Asimismo, se establecerá un horario preferente para las personas mayores de 65 años.



- Estará permitida la apertura de los centros educativos y de formación como las autoescuelas o las academias.



- Los restaurantes y las cafeterías podrán servir en el local con una limitación de 1/3 del aforo y garantizando la separación entre clientes en mesa y entre mesas. Las discotecas y los bares nocturnos no se podrán abrir.



- Estará permitida la apertura de los cines, teatros y auditorios, aunque con una limitación de aforo de 1/3.



- Las salas de exposiciones y de conferencias estarán abiertas con 1/3 de su aforo y control de aglomeraciones.



- Los espectáculos culturales serán de menos de 50 personas en lugares cerrados, mientras que los espectáculos al aire libre serán de menos de 400 personas, que estarán sentadas y respetando la distancia social.



- Los espacios de culto religioso contarán con una limitación de 1/2 del aforo.



Fase 3 (8 al 21 de junio)



- Se retomará por fin el contacto social "para personas no vulnerables ni con patologías previas" .



- Una vez alcancemos la normalidad se podrá viajar entre provincias, siempre y cuando ambas hayan superado la fase III



- Se iniciarán los protocolos de reincorporación presencial a las empresas para la actividad laboral, con horario escalonado y garantías de conciliación.



- Los velatorios podrán contar con un número más amplio de asistentes, aunque se seguirá manteniendo la distancia física y la seguridad.



- Las bodas podrán contar con un número más amplio de asistentes, siempre que se garantice la seguridad.



- Los seminarios, congresos y ferias científicas o de innovación se podrán celebrar con menos de 80 personas y garantizando la distancia social de dos metros y los protocolos de seguridad.



- Las zonas comunes y recreativas de los centros comerciales ya se podrán utilizar, aunque el aforo estará limitado al 50% y se tendrá que respetar la distancia de seguridad de 2 metros.



- Los restaurantes y cafeterías extenderán su aforo a un máximo de 1/2 de su capacidad para garantizar la separación entre clientes. También se permitirá la presencia de gente de pie en la barra con una separación mínima de 1,5 metros. Respecto a las terrazas, se limitará el número de mesas al 50%. Por otro lado, las discotecas y los bares nocturnos tendrán un aforo máximo de 1/3.



- Los hoteles y los alojamientos turísticos podrán abrir sus zonas comunes, aunque limitadas a la mitad de su aforo.



- Las salas de artes escénicas y musicales ocuparán 1/3 de su aforo.



- Los espectáculos culturales serán de menos de 80 personas en lugares cerrados, mientras que los espectáculos al aire libre y los parques temáticos podrán estar ocupados por menos de 800 personas.



- Estará permitido ir a la playa, aunque en condiciones de seguridad y distanciamiento.



- En cuanto al deporte, se permitirá la asistencia a partidos con un máximo de 1/3 del aforo y garantizando la máxima seguridad y distanciamiento entre espectadores.



- Se permitirá la asistencia a gimnasios con un máximo del 1/3 de su aforo y sin utilizar los vestuarios.



- En cuanto a la movilidad urbana y periurbana, todos los servicios de transporte público ofrecerán el 100% de sus servicios.



- Respecto a la movilidad terrestre de medio y largo alcance, en esta fase se podría producir un posible incremento de la ocupación de autobuses y trenes.



- En función del progreso de los parámetros sanitarios, se eliminará la limitación de no embarcar pasajeros en los ferries. Asimismo, se autorizarán las actividades náuticas de recreo.