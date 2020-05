Ana Rosa aconsejó a Villarejo mientras estada imputado

El diario Público destapaba ayer informaciones que apuntaban a Ana Rosa Quintana como 'consejera' de Villarejo hasta escasos momentos previos a su detención. La presentadora, al igual que otros periodistas, aconsejaron y dieron su apoyo al comisario, que estaba imputado en la causa del pequeño Nicolás e investigado por el presunto apuñalamiento de la doctora Pinto. Según informa Patricia López en el artículo, Ana Rosa llevó a su marido ante Villarejo para que le ayudara a solucionar unos problemas judiciales sabiendo, presuntamente, que se solucionarían con metodos de extorsión.

En los audios a los que ha tenido acceso el diario Público se desvelan entre otras cosas reuniones que habría mantenido la presentadora con Villajero y en las que estaba presente también su marido, también imputado, Juan Muñoz Támara. Una de esas reuniones de hecho llega precisamente al mismo tiempo en la que la sospecha de una posible detención de Villarejo estaba al caer por haber hecho presuntas amenazas al CNI y a la Casa Real. En esa comida, la presentadora de Telecinco habría pedido a Villarejo que ayudara a solventar los problemas judiciales de su marido por un presunto delito de fraude fiscal.

El diario Público escribe lo siguiente: "Según un informe policial entregado hace apenas diez días al juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la 'causa Tándem', Ana Rosa estaba presente y escuchó cuál era el método con el que Villarejo pensaba socorrer a su marido: chantajear al exjuez Francisco Javier de Urquía, que en aquel momento era abogado de un ex socio de los Muñoz Támara, con un vídeo comprometedor para el letrado".



Palabras de Ana Rosa

Cuando se produjo la investigación a su marido, Ana Rosa tardó en tratar el tema en su programa pero finalmente se pronunció. "No ha sido el mejor verano de mi vida. Quienes tenían que decirlo ya lo han dicho ante el juez: nadie les ha extorsionado. Dejemos que jueces, fiscales y abogados hagan su labor. Confiamos en ellos. Yo no soy la persona más acertada para informar de un tema que afecta a mi familia. No soy capaz de tratar esto de una manera objetiva", explicó.