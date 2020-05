Tamara Gorro: "Mi corazón está roto"

Tamara Gorro ha compartido su dolor en las redes sociales por el fallecimiento de una seguidora, que padecía cáncer. "Perder a alguien de la familia virtual, es perder a uno de los míos. Vosotros no sois fans, sois personas que me apasiona conocer, dialogar y con las que puedo compartir mis problemas. Hoy mi corazón se ha roto al saber que una de nosotros se marchó al cielo. Nos quedó pendiente el conocernos en persona, pero no dudes que algún día lo haremos y el abrazo será inmenso", insistió.



La 'influencer' mostró su dolor en redes sociales en ese sentido y dejó un mensaje para los seres queridos de su seguidora fallecida. "Todo mi amor y cariño para su familia y amigos. Y a todos vosotros, no me faltéis, porque sois muy importantes para mí. Os amo familia virtual", señaló Tamara Gorro.