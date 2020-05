Vuelve OT: así reaccionaron sus concursantes

Operación Triunfo, cuya emisión se vio interrumpida debido a la crisis del coronavirus, está de vuelta. La pandemia mundial obligó a los concursantes que todavía estaban en la academia a volver a sus casas y su programa tuvo que detenerse por el estado de alarma impuesto por el Gobierno.

Sin embargo, y en plena fase de desescalada, Noemi Galera, directora del centro, se lo comunicó por sorpresa, en una videollamada, a los participantes: "Hay cosas que no están en nuestra mano... Entonces, yo lo que os pido es que tengáis un poquito de paciencia porque... ¡Necesitamos que os hagáis las maletas esta tarde!", afirmó Noelia, ya que, pese a que no haya una fecha oficial de vuelta, TVE ha etiquetado el regreso como inminente. "Aunque no podemos decir la fecha aún... ¡volvemos ya!", reconoció.

Una alegría de gran magnitud para todos los cantantes, que se emocionaron, tuvieron síntomas de sorpresa e, incluso, alguno que otro se emocionó. Aunque la incertidumbre fue la tónica de la edición, y la suspensión sobrevoló a OT, concluirá de la manera que se merece: en la academia y con sus seguidores atentos a la televisión.