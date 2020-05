Desescalada | ¿cuándo vuelve a haber "examen" para pasar a Fase 1?

La mitad de los españoles, concretamente el 51%, podrán avanzar el lunes 11 de mayo a la fase 1 del plan hacia "la nueva normalidad", donde se permitirá ver a los seres queridos, asistir a entierros y velatorios, comprar sin cita previa, sentarse en una terraza o ir a la iglesia, entre otros avances. La Comunitat Valenciana avanza de forma parcial a la Fase I, sólo algunas poblaciones lo han conseguido.



¿Qué pasa con las poblaciones que no han superado este primer examen y deben deguir en Fase 0? ¿Cuándo serán examinadas para pasar a la Fase I?





El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado a los territorios que no han conseguido pasar a la fase 1 que las comunidades no tendrán que esperar dos semanas para volver a solicitarlo sino que el próximo lunes "ya pueden entregar" sus informes para su valoración y se les intentará dar una respuesta antes del siguiente fin de semana, con el fin de que se puedan hacer el cambio el lunes 18, si es el caso. Las ciudades de Valencia, Castellón, Alicante, Madrid y Barcelona se mantinenen en Fase 0, lo que, de acuerdo a Illa, no quiere decir que "no puedan pasar en los próximos días", aunque ha advertido de que hay que actuar con mucha cautela en estas áreas, cuyos puntos críticos son "la densidad de población, la movilidad y el intercambio nacional e internacional que tienen".



La Generalitat Valenciana, en desacuerdo con la decisión del Gobierno de no entrar todo el territorio en la fase 1 La Generalitat Valenciana no comparte la decisión asoptada por el Gobierno de España en relación al pase a la fase 1 de la Comunitat Valenciana por parte de diez departamentos de salud y no del conjunto de la Comunitat Valenciana "con la información de que dispone esta Administración sobre las capacidades sanitarias y la incidencia de la epidemia en este territorio". Por esto motivo, la Generalitat "exige que se justifique adecuadamente y por escrito la decisión adoptada, dado el coste sanitario, económico y social de la medida".

No compartimos la decisión de @sanidadgob. Hemos justificado con criterios técnicos las condiciones para que toda la C. Valenciana debía pasar a Fase 1 para proteger a la sociedad valenciana. Pedimos que se estudie de nuevo nuestro plan para revisar cuanto antes la decisión. — Ximo Puig (@ximopuig) May 8, 2020



No compartimos la decisión del gobierno del Estado de no dejar pasar a tot el territorio valenciano a la #fase1, cuando cumplimos perfectamente los requisitos establecidos



Pedimos la justificación detallada de la decisión o, como consecuencia, una rectificación — Compromís (@compromis) May 8, 2020









Esta es la lista de los territorios que avanzan en la desescalada:

: Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla.: Huesca, Teruel y Zaragoza.AsturiasBaleares: Ibiza, Menorca y Mallorca (Formentera ya estaba en fase 1).: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma (La Gomera, El Hierro y La Graciosa ya estaban en fase 1).: las zonas básicas de salud de Muñico (Ávila), Sedano (Burgos), Valle de Losa (Burgos), Truchas (León), Matallana de Torio (León), Riaño (León), Torquemada (Palencia), Robleda (Salamanca), Alaejos (Valladolid), Mayorga de Campos (Valladolid), Alta Sanabria (Zamora), Carbajales de Alba (Zamora), Tábara (Zamora), Quintanar de la Sierra (Burgos), Espinosa de los Monteros (Burgos), Pampliega (Burgos), Valle de Mena (Burgos), Aldeadavila de la Ribera (Salamanca), Lumbrales (Salamanca), Miranda del Castañar (Salamanca), San Pedro Manrique (Soria), Esguevillas de Esgueva (Valladolid), Santibáñez de Vidriales (Zamora), Alcañices (Zamora), Corrales del Vino (Zamora) y Villalpando (Zamora).: Guadalajara y Cuenca.: las zonas sanitarias de Terres de l'Ebre (Tarragona), Camp de Tarragona (Tarragona) y Alt Pirineu-Aran (Lleida).: los departamentos sanitarios de Vinaròs (Castellón), Requena (Valencia), Xàtiva-Ontinyent (Valencia), Gandia (Valencia), Alcoy (Alicante), Dénia (Alicante), La Marina Baixa (Alicante), Elda (Alicante), Orihuela (Alicante) y Torrevieja (Alicante).Cáceres y Badajoz.A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.