La "falta de test a casos sospechosos" impide a la Comunitat pasar a la Fase 1

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha comparecido en la rueda de prensa diaria y ha ahondado en la explicación de los motivos por los cuales la Comunitat Valenciana no pasará a la Fase 1 de la desescalada el próximo lunes día 11 de mayo. El epidemiólogo ha apuntado a la falta de test diagnósticos de casos sospechosos como principal motivo y espera que la situación mejore "en los próximos días

"Los informes que se han hecho por los técnicos de la Dirección General de Salud Pública. Si la comunidad autónoma solicita el envío de esos resultados se compartirán con ellos sin ningún problema"

"Los criterios en general de los 14 departamentos de salud que no han pasado a la Fase 1 están relacionados no con las capacidades. La Comunitat Valenciana tiene unas capacidades muy altas en varios indicadores y en otros están trabajando para tenerlos en los próximos días, están muy relacionados, con los riesgos asociados a la situación epidémica y sobre todo, con el número de casos no detectados. En la Comuntiat Valenciana había un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les podía hacer un test diagnóstico. Todo esto estará preparado y listo en los próximos días de acuerdo a las informaciones que tenemos y a los protocolos y procedimientos que están poniendo en marcha e implementando y eso va a favorecer que en los próximos días sea muy posible que el resto de la Comunitat Valenciana esté en una situación muy buena para ese posible nuevo paso"

"No hay que darle demasiada importancia a unos días más o unos días menos. Sé que puede ser duro para algunos grupos. Pero en este caso debemos jugar con el principio de la prudencia. Son 14 territorios donde la situación no es comparable a los otros 10. Se ha discutido muy detalladamente y la Comunitat Valenciana ha sido absolutamente transparente en la comunicación y en el envío de los datos. Esto ya es muy importante. Si se mejoran dos o tres aspectos que hasta ahora no se podían mejorar por qué estábamos en una situación muy diferente de la epidemia, yo creo que la Comunitat Valenciana estará en una situación realmente muy buena"