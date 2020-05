La Fase 1 llega a la Comunitat Valenciana este lunes 18 de mayo

La Comunitat Valenciana pasará este mismo lunes 18 de mayo a la Fase 1, algo que se hará oficial en la jornada de este jueves 15. Según informaron a EFE fuentes cercanas a las negociaciones que se mantienen para abordar este proceso, la oficialidad es inminente y será gracias a la reunión que se mantuvo con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, al término de la comparecencia semanal en el Congreso de los Diputados.

De esta manera, el avance se producirá para los 14 departamentos que durante esta semana se habían quedado todavía en la fase cero. Y es por ello importante recordar qué cosas se pueden y cuáles no hacer tras el cambio. Así como recordar qué se podía hacer durante la Fase 0.

-Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad

-Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios

-Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial

-Retorno al lugar de residencia habitual

-Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables

-Desplazamiento a entidades financieras y de seguros

-Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad

Con la puesta en marcha de la Fase 1 desde el día 18 de mayo, se amplía la lista y en ella se incluyen puntos como las visitas a familias y amigos. Este punto se añade porque en la Fase 1 de la desescalada ya se permiten reuniones de un máximo de 10 personas, aunque no sean convivientes, siempre que se mantenga la distancia de seguridad o, en su defecto el uso de equipos de protección personal como mascarillas, y no participen ancianos o personas de riesgo. La única excepción que no está permitida es que estas visitan sean en residencias de ancianos.

No hay que olvidar que también está permitida la asistencia a lugares de culto, velatorios y entierros, por lo que también sería legal el desplazamiento en coche para acudir a estos actos. Una de las preguntas que más gente se hace es cuántas personas pueden ir en el mismo vehículo y esta es la respuesta: "En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. En este supuesto, no será necesario el uso de mascarilla". Por el contrario, "cuando no todas convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes".