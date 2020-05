Nico Santos gana para España el Eurovisión alternativo

España vuelve a ganar Eurovisión, 50 años después de Salomé. El representante hispano-alemán Nico Santos, de origen mallorquín, ganó el 'Free European Song Contest', festival alternativo al certamen oficial de la UER, cancelado por el coronavirus y emitido este sábado en la TV alemana ProSieben.









Su canción Like I love you -con parte de la letra en español-, obtuvo la máxima puntuación (104) del voto del público y el jurado. Para los alemanes no ha sido sorpresa la victoria de Nico Santos, ya que el cantante es una estrella pop muy popular allí. Nació en Bremen pero pasó su infancia en Palma de Mallorca, para regresar después a Alemania, donde ha desarrollado una exitosa carrera musical en los tres últimos años



En esta Eurovisión paralela participaban 15 países, cada uno de ellos representado por un artista alemán que tuviera vínculos con el país por el que compite.





Du hast den #FreeESC gestern verpasst? Hier kannst Du Dir die Show von Stefan Raab online ansehen. Für einen musikalischen Sonntag: https://t.co/ESLewHYL1d — ProSieben (@ProSieben) May 17, 2020

Países Bajos, con la cantante country Ilse DeLange, quedó en segundo lugar (88 votos), tras una última fase de las votaciones muy reñida con España. El tercer puesto fue para The Moon (La Luna), el astro concursaba con un cantante disfrazado de astronauta (Max Mutzke, de The Masked Singer) y su canción Back to the moon.La mecánica del programa fue muy similar a la de la Eurovisión oficial, con el mismo sistema de 12 puntos a la canción mejor valorada. Los espectadores de Alemania, Austria y Suiza podían usar el televoto, mientras que en el resto de países decidía un jurado.