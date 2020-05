Carmen Lomana en una situación crítica: "Tengo para comer, pero no sé cuánto tiempo"

Carmen Lomana está al borde de la quiebra. Así lo ha confesado ella mismo en el programa 'Todo es mentira', con Risto Mejide como presentador.

La empresaria y colaboradora de Telecinco ha señalado que su principal fuente de ingesos son las oficinas que alquila (vive de las rentas), pero ahora en estas condiciones "se han quedado vacías", circunstancia que le ha llevado a pasar serios apuros económicos. "Tengo para comer, pero no sé por cuánto tiempo".

De momento sobrevive a base de sus colaboraciones en distintos programas televisivos, especialmente en 'Supervivientes' de Telecinco.

«Estoy que echo chispas contra el Gobierno y contra el 'doctor virus' (Fernando Simón, al que Pablo Motos ya 'atizó' cruelmente hace unas semanas) que no lo puedo soportar. En febrero dijo que aquí no iba a pasar nada, que solo habría unos pocos contagios. Eso es de juzgado de guardia», ha manifestado. Eso sí, Lomana ha manifestado que las protestas contra la gestión del Gobierno deben ser en los balcones y no en la calle. «Tienen toda la razón del mundo para protestar, pero desde la ventana, porque es muy peligroso concentrarse en la calle. Es una irresponsabilidad tremenda».