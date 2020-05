La desgarradora historia de Elena en 'Supervivientes 2020'

Elena Rodríguez ha confesado en ''El puente de las emociones' su desgarradora infancia: "Érase una vez una niña que tenía una familia maravillosa, de cinco hermanos, un papá y una mamá. Pero esta niña tenía un defecto: no sabía enfrentarse, era disléxica y tenía falta de concentración. Su madre no lo entendía y pensaba que se portaba mal. Su mamá usaba la correa para intentar que esa niña hiciera las cosas bien", relató.







. "No os sintáis culpables. Cuando no se entiende lo que pasa o piensas que la forma de educar es la más correcta no hay culpables. Llevo mucho dolor pero amo a mi madre más que a mí misma", contó en un mar de lágrimas. "La culpa va por mis hijos. La culpable de meter mierda en casa fui yo por no darme cuenta antes de lo que pasaba y no he hablado con vosotros de esto nunca, pero hay cosas que yo no tenía que haber permitido. Como madre soy muy culpable", confesó."Es muy duro lo que has contado. Perdonad, yo no tenía ni idea, Elena...", expresó la presentadora de Supervivientes Lara Álvarez, que bañada en lágrimas se fundía en un abrazo con Elena. "Ese abrazo es de toda España", lanzaba Carlos Sobera desde plató.