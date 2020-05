Así pasó el coronavirus Maribel Verdú

Maribel Verdú contó en el Hormiguero de Antena 3 cómo fue su experiencia con el coronavirus, después de que Pablo Motos señalara que se contagió "muy al principio, todavía no estábamos ni confinados". La actriz y Mireia Belmonte fueron las famosas que conectaron en el programa de este jueves.







"Estaba en un festival en Bélgica y me encontraba fatal. Según llegué tenía que hacer pruebas de cámara, porque estaba a dos semanas de empezar una serie. Ahí empecé ya con fiebre. Estuve 10 días... Menos los pulmones, me afectó en todas partes". Pese a todo, Maribel Verdú aseguró que para ella "fue llevadero".Destacó que perdió el olfato y el gusto. "Es lógico unas horas, un día... Pero fueron ocho días que me tomaba un Cola Cao y era como si me tomara cualquier otra cosa". "Más adelante ya se supo que era un signo inequívoco de haber pillado el coronavirus"Maribel Verdú confesó que durante el confinamiento ha aprovechado para escribir un diario, hacer ejercicio, leer mucho y ver películas.