¡Surrealista! Unos monos roban muestras de Covid-19 de un laboratorio

Surrealista. Un grupo de monos ha entrado en un laboratorio científico situado en la India y han atacado a uno de los trabajadores que en ese momento se encontraba en el centro y después han huido con varias muestras de Covid-19 bajo el brazo.



El suceso ocurrido en el Meerut Medical College del norte del país ocurrió este viernes cuando en pleno campus uno de los científicos fue atacado cuando portaba las muestras de sangre de varios pacientes con Covid-19 y que se encuentran en tratamiento



Los responsables del centro han explicado oficialmente que ya se les han realizado más pruebas a los pacientes en cuestión y que horas más tarde se encontró a uno de los monos mordiendo los kits de pruebas robados en un árbol del campus.





#Breaking | Bizarre incident in Meerut: Monkeys run away with Corona test samples, locals fear the spread of infection.



Details by TIMES NOW's Amir Haque. pic.twitter.com/9VrcIn3mqg