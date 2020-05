Un tongo en Supervivientes deja en evidencia al programa

Las redes sociales se han indignado tras ver la última 'treta' de Supervivientes. El duelo que estaba previsto para la finalísima, el Jorge-Hugo, no llegará y lo cierto es que es sorprendente. La realidad es que hace justo una semana, el programa señalaba que Hugo estaba a las puertas de la final. No se sabe si es una estrategia, mal hecha por cierto, del programa o qué, pero ahora el uruguayo está nominado con Jorge, que se salvó ayer tras batirse en duelo con Barranco. Un pantallazo (del twittero @beicula) demuestra que el programa anunció a Hugo como ganador de la ÚLTIMA prueba de líder hace una semana y este jueves sin embargo, Ana María Aldón se proclamó ganadora de una nueva prueba de líder, que no estaba prevista ni anunciada hace una semana.



Más allá de teorías conspiratorias o de fallos del programa, las redes sociales han ardido en contra de la organización, que claramente ha beneficiado a Ana María Aldón y Rocío Flores, quienes seguramente no tengan nada que hacer en una final contra el ganador de la nominación Hugo-Jorge. En definitiva, la final se ha adelantado porque todo parece indicar que el ganador de ese duelo será el que se alce con el premio de Superviviente de la edición. Es precisamente por esa rivalidad por lo que parece evidente que al programa le interesaba una nominación entre ambos concursantes, quienes han barrido en sus respectivas nominaciones anteriores y pueden generar una mayor cantidad de votos.

De hecho, en la jornada de ayer se sucedieron dos cosas que pueden ser anecdóticas pero que para las redes sociales no lo son. La primera de ellas es que Hugo fue el único concursante que se quedó sin ver a su familia antes del juego de líder. Ni tan siquiera la organización le dijo que después del mismo iba a tener ese premio, como ya habían tenido el resto de sus compañeros, algo que pudo generar desconfianza en el uruguayo, quien reconoció estar comiéndose la cabeza por si no había ido ninguno de sus familiares a verle. Por otra parte, sorprende que la prueba de líder fuera de equilibrio, el gran punto débil de Jorge, el otro de los fuertes. ¿Casualidad? Puede ser.

El propio Jorge Javier, la semana pasada, tras la victoria de Hugo en la prueba de lider, le dijo lo siguiente al concursante. "Hugo tienes que pensarlo muy bien, son unas nominaciones complicadas, DEFINITIVAS", señaló el presentador. Debido a las continuas críticas de las redes sociales en señalar el posible tongo, la organización de supervivientes se esmeró en hacer lo posible por dejar claro que era una final 'a doble partido'. Es decir, este jueves fue la primera parte, y el próximo la segunda. Por ello hicieron tuits señalando que era 'la primera parte de la final' y que Ana María Aldón era 'la última líder de la edición'.