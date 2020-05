Sale del coche para escuchar un mensaje de su amante y su mujer le descubre al dejarse el Bluetooth encendido

En México, un hombre destapó su infidelidad de manera accidental y ante la persona menos indicada: su mujer. El protagonista salió de su vehículo para escuchar el audio que le había enviado su amante, sin caer en el detalle de que el Bluetooth del turismo escaba conectado con su teléfono.

Mientras lo reproducía, no se dio cuenta de que había metido la pata, ya que el sonido se escuchaba a través del coche, donde se encontraba su esposa. "Hola mi amor, ¿por qué no me has mandado un mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?" decía el audio de la amante. Mientras repetía el mensaje una y otra vez, intentando buscar una solución a por qué no lo conseguía escuchar bien, su mujer descubrió que su marido le estaba engañando con otra persona.