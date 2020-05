Fallece el dueño de un mítico bar de Sevilla tras meses sin abrir

El dueño de las míticas Bodegas Díaz Salazar, un bar popular en Sevilla, ha sido encontrado sin vida este domingo en su local tras meses sin poder abrirlo por la crisis del coronavirus.

La mítica taberna hispalense no contaba con veladores y tal y como ha adelantado OKDiario no cumplía con la legislación para poder reabrir sus puertas una vez avanzada la desescalada en la capital andaluza: es decir, no se cumplían los requisitos vigentes para prevenir el virus.

Bodegas Díaz Salazar representaba el típico bar andaluz de tapeo en el que los clientes solo podían estar de pie, un hándicap negativo en la normativa para la vuelta 'a la nueva normalidad' postcoronavirus. Poco a poco, España va avanzando en el proceso de desescalada. Por ejemplo, esta misma mañana Pedro Sánchez ha avanzado cuándo se podrá circular libremente entre las provincias de este país.

Esta taberna fue fundada en 1908, con lo que tiene detrás una historia centenaria.