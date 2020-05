Uno de los grandes protagonistas de la edición de Supervivientes ha sido sin ninguna duda José Antonio Avilés. Mientras él estaba en Honduras se destapaban algunas de las muchas mentiras que había dicho durante su corta 'carrera de periodista'. Una de ellas era precisamente haber reconocido tener el título y no tenerlo. Pero eso no era lo más grave, ya que habría estafado presuntamente a una serie de personas, aunque él solo lo llama 'deudas', las cuales ya estaría tratando de abonar. Por todas ellas y tras haberse convertido en protagonista absoluto de la edición del concurso, Avilés ha reconocido haber recibido amenazas tan fuertes como la siguiente: "como te pille te voy a descuartizar vivo".

Además de "hijo de puta" y otra serie de insultos, Avilés tendría miedo por su vida y en el programa en el que colaboraba, 'Viva la vida', han desvelado todas estas palabras que ha recibido a través de las redes sociales. A pesar de eso, y tras estar en tratamiento psicológico, Avilés asegura que está tratando de reconducir su vida para arreglar todo lo que ha hecho mal durante sus 23 años, algo que la audiencia, como se puede ver en redes sociales, no se cree. El propio concursante le explicaba así a Ivana en la isla todo lo que había sucedido en España mientras él estaba en Honduras. "Va a sonar muy mal. Y me cuesta decirlo aquí. Ha salido a la luz una vida paralela que lo único que demuestra es que he sido un drogadicto a la mentira. Ha salido todo a la luz. Hay una serie de víctimas por mis mentiras", señaló Avilés, quien en una entrevista en su programa, con Emma García.

A pesar de estar en el centro de la polémica y que su credibilidad está por los suelos, nada más poner pie en España, volvió a las andadas y trató de desvelar una supuesta información de Ivana Icardi, hermana del delantero. "A nosotros nos ha llegado que tú vas diciendo que Ivana se acostó con un miembro del equipo de 'Supervivientes", señalaba Carlos Sobera. "Yo no he dicho nada pero no voy a consentir que se me tache de mentiroso a pesar de haber mentido hace tiempo". Ante la etiqueta de mentiroso, el de Córdoba se quiso defender explicando su versión de lo sucedido: "Nos fuimos a tomar algo a una zona 'chillout' y había alguien que se le acercaba mucho a Ivana (...) Cuando terminamos, nos fuimos a dormir, él nos acompañó y entró en casa. Entonces se fue la luz, ellos se metieron en la habitación y yo me tuve que salir de la mía de los gritos que se escuchaban".