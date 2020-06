El gesto de Justin Timberlake con los manifestantes de EEUU que han sido detenidos

Las protestas y la tensión siguen creciendo en EEUU pidiendo justicia tras la muerte de George Floyd, quien fue asesinado recientemente a manos de un Policía. Incluso Anonymous, que llevaba varios años en la sombra, ha amenazado con sacar los trapos sucios de la policía y ha acusado directamente a Donald Trump de estar implicado en una organización de tráfico de menores.



En los últimos días se han sucedido manifestaciones de todo tipo: pacíficas, pero también violentas que han terminado con disturbios entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes, en su mayoría negros. Piden el fin del acoso policial y tolerancia cero con el racismo en un país en el que a día de hoy lamentablemente sigue estando muy presente.





Please join me in supporting the Minneapolis protestors by donating to the @mnfreedomfund. The freedom fund is combatting the harms of incarceration by paying bail for low income individuals who cannot otherwise afford: https://t.co/tFr8Jh7TUX