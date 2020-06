Black Out: Apagón en las principales redes sociales para protestar contra el racismo

¿Entras a Instagram o Twitter y no hay absolutamente nada más que posts en negro? Es el'Blackout Tuesday', un movimiento de homenaje a George Floyd, el hombre afroamericano de 46 años que falleció en manos de un policía de Minneapolis tras ser sometido durante ocho minutos por intentar pagar con un billete falso de 20 dólares. Una manera de crear conciencia sobre el racismo.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">the blackout tuesday does NOT mean to simply post a black picture and leave social media for the day. It means to stop promoting your own stuff for 24 hours, and instead amplify the voices & projects of Black creators, writers, directors, activists and more. pass it on.</p>— Rodney V. Smith (@iamrodneyvsmith) <a href="https://twitter.com/iamrodneyvsmith/status/1267809278154473472?ref_src=twsrc%5Etfw">June 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La iniciativa nació de la industria musical para hacer un "apagón" durante todo el día. Desde que se dio a conocer la iniciativa, varios sellos discográficos, artistas e incluso actores y ciudadanos se han unido a este movimiento. El Blackout Tuesday no significa simplemente publicar una imagen en negro y dejar las redes sociales por el día. Significa dejar de promocionar tus propias cosas durante 24 horas y, en cambio, amplificar las voces y los proyectos de los creadores, escritores, directores, activistas y más personas negras. Pásalo.", señaló el escritor Rodney V. Smith.