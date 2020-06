Guerra abierta en Ciudadanos: "Me vais a comer la p****"

Juan Carlos Girauta no ha podido contenerse y solo unas semanas después de abandonas Ciudadanos por discrepancias con la gestión de Inés Arrimadas ya arremete contra sus excompañeros.



Se nota la crispación del que fuera portavoz del grupo en el Parlamento durante el mandato de Albert Rivera (que ya renunció a su acta de diputado tras el descalabre del partido en las últimas elecciones generales). Pues bien, esta vez Girauta se ha enzarzado con sus excompañeros a costa de defender a Alfonso Ussía.



El exarticulista de La Razon cargaba contra Arrimadas, líder del partido. "Inés Arrimadas. No soy empresario pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a uster como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta", escribió.





Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh?



De acuerdo. Vosotros lo habéis querido.



He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad.



Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos.