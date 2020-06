Fecha para la presentación de PlayStation 5

Los amantes de la PlayStation ya tienen día para la presentación de su última versión. Sony mostrara al mundo su nueva generación con un evento de presentación para los juegos de PS5. La nueva fecha del evento tendrá lugar el 11 de junio justo una semana después de la fecha original.



El pasado jueves, día 4 de junio, era la fecha señalada para que Sony mostrara al mundo su nueva generación con un evento de presentación para los juegos de PS5. Dicho evento se vio pospuesto debido a las protestas sociales en los Estados Unidos, a la espera todavía de una nueva fecha para su celebración. Sin embargo, no habrá que esperar mucho más para ver a PlayStation 5 en acción.





Confirmed: Sony has officially announced that the PS5 event takes place on June 11 at 1PM PDT / 9PM BST.



"This pre-taped program will be broadcast at 1080p and 30 frames per second."



"The games will look even better when you play them on PS5 with a 4K TV." #PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/sKqPKnBMOj