Oficial: Luna y Alberto, de Masterchef 8, confirman su relación

Hay romance en Masterchef 8. Después de muchos rumores y habladurías, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz consiguieron que Luna y Alberto lo confirmasen en la última entrega de este conocido programa televisivo. Su acercamiento amistoso se había convertido en una relación sentimental. Los jueces del talent actuaron como reporteros hasta que les sonsacaron la confirmación de la relación.





Durante la prueba de exteriores, no solo hubo tiempo de cocinar los platos pertinentes, sino también de hacer pública. Desde el comienzo del formato culinario, ya son varias las relaciones que se han formado tras los fogones de la cadena pública."Se dice y se comenta por ahí que tú no mantienes tanto las distancia", le preguntaba Cruz a Alberto cuando tuvo que entrar a ayudar a cocinas. "Poco a poco las cosas funcionan", contestó enigmático Alberto. "insistió el chef, algo quey que dejaba alucinando a Jordi.Sin perder tiempo Jordi fue a compartir la noticia con Pepe, que se encontraba en el equipo de Luna. "¿Qué ha pasado con Alberto?", preguntaba el chef a la concursante. "Tú no digas nada, pero€ un poquito€", le confesaba ella."Oficialmente,", anunció el chef gritando y confirmando la relación a los espectadores. Luna intentaba callar al chef tapándole la boca, pero era demasiado tarde, el anuncio ya estaba hecho.