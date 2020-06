Zasca de una concursante de Operación Triunfo a Pablo Motos

Samantha ha sido una de las grandes protagonistas de Operación Triunfo y también lo fue en la última gala, a pesar de haber quedado eliminada el pasado miércoles 3 de junio a las puertas de la final. La valenciana fue, entre otras cosas, la encargada de hablarle al jurado para darle las gracias por parte de los concursantes y también se dirigió, minutos después, a Roberto Leal, quien abandona el programa. Fue en ese momento cuando la concursante aprovechó para decirle lo siguiente: "Te deseamos lo mejor del mundo, que tengas muchísima suerte. Te lo mereces todo, tú, tu acento andaluz, tu saber estar y tu artisteo".



En esas palabras se escondía un mensaje emocionante para Roberto Leal pero también un dardo envenenado para Pablo Motos, quien se convirtió en viral por su comentario hacia el presentador cuando fichó por Pasapalabra. Y es que entonces, el periodista de El Hormiguero, le preguntó si iba a "disimilar su acento andaluz", algo que no sentó nada bien en las redes sociales y que rápidamente recibió la contestación de Leal. "Al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate y a mí me encanta que surja. Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco", le respondió Leal.





Vivo todavía en el zasca de Samantha a Pablo Motos por lo del acento andaluz y lo contento que se puso Roberto al escucharlo — Beatriz ???? (@_venga_va) June 11, 2020

Samantha a Roberto Leal: "y tu acento andaluz".



El zasca a Pablo Motos se ha escuchado hasta en China. Maravilloso. #OTGalaFinal — M ?? (@casasola_89) June 10, 2020