Sharon Stone, alcanzada por un rayo mientras plachaba

Increíble, pero cierto. Ella misma lo ha contado. Sharon Stone fue fulminada por un rayo cuando se encontraba planchando en su casa. La fuerte descarga lanzó a la estrella de Hollywood contra la nevera y después cayó al suelo fulminada. Por suerte, su madre estaba con ella y comenzó a abofetearla hasta que recuperó la consciencia.

La actriz hizo esta confesión en el podcast semanal de Brett Goldstein, en el que habla con personajes famosos sobre la vida y la muerte a través del cine. La protagonista de 'Instinto básico' afirmó que la explosión la llevó a un "estado alterado" y solo se salvó cuando su madre Dorothy, de 87 años, intervino. Cuando logró recuperar la consciencia, fue trasladada al hospital en Beverly Hills, donde le hicieron un electrocardiograma que reflejó que todavía tenía en el cuerpo energía de la descarga.

Stone la calificó de "realmente intensa" la experiencia vivida. Así, relató que vive en una casa en la que el agua le llega de un pozo: "Estaba en casa, llenando la plancha de agua, con la mano en el grifo. el rayo cayó en el pozo y la electricidad se trasladó a través del agua hasta el grifo de la cocina. La explosión me lanzó a través de la cocina hasta la nevera y caí al suelo. Mi madre lo vio todo. Yo estaba inconsciente y ella me golpeó la cara hasta que me trajo de vuelta", explicó.

"Estaba en un estado tan alterado que no lo puedo explicar. Lo veía todo muy brillante. Ella me metió en el coche y me llevó al hospital. El electrocardiograma mostró que todavía quedaba energía eléctrica en mi cuerpo. Fue una locura".