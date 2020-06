Cayetano Rivera responde a Hamilton

Las críticas Lewis Hamilton contra la tauromaquia, han econtrado respuesta en las redes sociales, unos posicionándose al lado del piloto de Fórmula 1 y otros en contra. Entre estos últimos, el torero Cayetano Rivera que, en inglés, comenta: "Al Sr. Lewis Hamilton no le gustan las corridas de toros. ¿Y qué? De todos modos, antes de criticar la cultura de alguien, debería, al menos, aprender un poco más de lo que estás hablando. Respeto. Y no dejes que los bellacos te confundan".

Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you!