El escote le juega una mala pasada a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se ha convertido en viral en las últimas horas por un descuido durante 'La última cena'. La colaboradora de Sálvame, protagonista también durante la cuarentena por sus directos haciendo ejercicio, ha tenido un problema con su escote, que se ha abierto más de la cuenta durante el programa. Eso ha provocado su enfado con el programa y con alguno de sus compañeros por comentarios sobre la forma de su pecho. "Esa es parte de mi intimitad. Yo me había retirado para ponerme la servilleta, creo que me ha jugado una mala pasada y no tenemos que estar hablando de eso ahora mismo", señala.



Algunos de sus compañeros han comentado durante varios minutos las imágenes, que rápidamente se convirtieron en virales en redes sociales. A Anabel Pantoja le ha molestado especialmente que una de sus compañeras asegurara que no le gustan los pezones tan grandes. "A mí me gustan los pezones de todos los tamaños. Para eso están. Para dar el pecho, comerlos y lamerlos", ha comentado la protagonista.