El primer mensaje de Beckham tras su separación de Victoria

Son tiempos complicados para los Beckham. Hace una semana saltaba la noticia de la separación de David y Victoria, una pareja que ha copado la actualidad en buena parte del planeta. Según la revista 'Closer', la mediática pareja iba a vivir un tiempo por separado para enfrentarse a sus proyectos profesionales: ella, quedándose en el Reino Unido cuidando a sus hijos y gestionando sus negocios de moda y él en Miami como presidente del Inter Miami, equipo de la MLS.



Pese a que según la revista 'Closer' la separación no significa una ruptura, sino un simple distanciamiento por motivos laborales, ya hay informaciones que apuntan a que la pareja no estaría pasando la mejor racha. De hecho, algunos medios apuntan a que Victoria no aceptó el ultimatum de David para marcharse definitivamente, tras vivir 24/7 el confinamiento, a Miami y le habría dicho que ni se iba a ir ella, ni tampoco sus hijos, en una etapa muy importante en su ciclo educativo.





AhoraHa sido David Beckham, ataviado con aspecto de campesino, con un enigmático mensaje."Los niños se encuentran en una etapa crucial en la escuela, con Cruz estudiando para sus GSCE y Romeo para sus niveles", manifestó a la revista Closer una fuente cercana a la pareja.