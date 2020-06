Mila Ximénez padece cáncer de pulmón

Sálvame ha vivido uno de los momentos más tristes con Mila Ximénez como protagonista. La colaboradora ha reconocido en directo que padece cáncer de pulmón y que empezará pronto con la quimioterapia para tratar de vencer a esta enfermedad. Eso sí, Mila ha hecho gala de su mejor carácter para reconocer que se encuentra fuerte ante este grave golpe que ha recibido. "Un tumor de mierda no me va a quitar la vida", ha reconocido.

La colaboradora televisiva, que llevaba semanas desaparecida, ha hecho su confesión más dura en 'Sálvame'. Su compañero, y amigo, Kiko Hernández se ha derrumbado también en directo, mientras Mila empezaba con su discurso para anunciar el duro golpe. "Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo", ha explicado mientras hablaba con Jorge Javier Vázquez. "Se está especulando mucho. Me hicieron una resonancia y me han dado el diagnóstico, es un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, está localizado pero hay ciertas ramificaciones", ha explicado con mucha valentía Mila. "Conmigo no va a poder este bicho ni de coña, le he jurado a mi hija que salgo de esta, a mí un tumor no me va a parar la vida. Estoy con mucha gente", ha sentenciado.