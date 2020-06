Nia: "Estaba jugando con una pelota de ping pong y se me quedó dentro"

La Resistencia, programa presentado por el conocido humorista David Broncano, recibió en plató a Nia Correia, ganadora de OT 2020, para hacerle una entrevista muy personal en la que descubrir más sobre una mujer que se ha ganado la simpatía de media España. Entre las intimidades que la canaria contó al conductor del espacio, se encuentra una muy divertida relacionada con una partida de ping pong que acabó muy mal.



Justo antes de empezar su carrera en la Academia de Operación Triunfo, "estaba jugando con una pelota de ping pong y se me quedó dentro". Broncano se quedó sin palabras ante lo que acababa de escuchar: "estaba yo sola jugando a ver si tenía fuerza para tirar la pelota con fuerza. Se me quedó dentro y no la podía sacar". Es decir, la cantante no lograba expulsar la bola de la vagina.



La historia se tornaba aún más sorprendente con la forma en la que se solucionó: "con dos cucharas soperas. Bueno, con una y luego otra más pequeña. Primero intenté hacer palanca con una cucharilla pequeña porque estaba viendo que iba a acabar en urgencias", narraba Nia con una naturalidad encantadora. Finalmente, "con unos sudores increíbles, ya que no sabía cómo sacarla, le puse lubricante a la cuchara porque no salía la pelota". Sorprendentemente, logró expulsarla y nunca más lo volverá a intentar. [Nia, de cheerleader del Gran Canaria a ganadora de OT 2020]





?? No lo hagáis en casa, que entra pero no sale tan fácil. #LaResistencia @SoyNiaOT2020 pic.twitter.com/Zq9xKR0Xy1 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 15, 2020

Nia también reveló que el premio de OT 2020 se le quedaría, una vez desgravase la parte que va dirigida a Hacienda, en unos 78.000 euros de los 100.000 totales, mientras que la última vez que practicó sexo fue antes de comenzar su andadura por el concurso, desmintiendo así los rumores que la relacionaban con su compañero Jesús.