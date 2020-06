Un jugador de 'Fortnite' conocido como Code Pereira se ha convertido en protagonista en las últimas horas por una metida de pata durante un directo. El 'gamer' que creía que ya se había despedido el programa que estaban haciendo por internet habló de una de las compañeras que participaba en el mismo, hasta que se dio cuenta de que todavía estaba siendo grabado. "No tiene sentido las tetas de esta tía", ha asegurado. "Tú, que estoy en directo aún, retrasado", le han replicado.





Como la lia el pepe xddd @Goorgo pic.twitter.com/yB4VSqgcaT — DANIEL MEJIA th?? (@danielgames11) June 17, 2020

@Peereira7 tío, que ha pasado con lo de ser romántico, la cita, una conversación. Todo falacias. https://t.co/Gx3MpX4Ddl — Gonsabellla (@Gonsabellla_) June 17, 2020

La protagonista involuntaria sin embargo ha quitado hierro al asunto y asegurado que no hay problema con el comentario que ha recibido.Lo he explicado en mi directo, pero ni estoy ofendida (me lo he tomado a coña como podréis observar por mi tweet) ni me parece bien la hipocresía que reina por aquí. Paz y Amor para todos, que es lo que hace falta", ha explicado. Incluso le ha pedido algo más de romanticismo a su compañero.