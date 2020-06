Yola Berrocal se desnuda en directo en plena discusión con Oriana

No se puede negar que Yola Berrocal no está dando juego en La Casa Fuerte. Si hace algunos días se desnudaba para ducharte delante de todos sus compañeros del programa, esta vez ha sorprendido por su facilidad para desnudarse a la hora de... acabar una discusión.

"Siempre estás metida donde no te llaman, en todos los embolados tienes que estar cuando no te enteras de nada. Quieres llamar la atención cuando no te enteras de nada. Ella está volando en su mundo. Es que ahora Yola es la manager de Fani, porque solo tiene algo cuando habla de otra persona. Si vas a hablar, entérate de la mitad, porque parece boba", exclamó Oriana cuando se percató de que Fani y Yola hablaban de que la primera había cogido un refresco ante la escasez que tienen en la casa.

Mientras discutían Oriana le ha avisado a Yola de que se le iban a ver los pezones, a lo que ha contestado quedándose desnuda y así: "Lo siento por las chicos que tienen novia", ha asegurado tras dejar claro que no está dispuesta a que nadie le diga lo que hacer con su cuerpo.



