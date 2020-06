Dulceida confiesa que le cae mal Broncano

La influencer Dulceida se ha convertido en protagonista por unas declaraciones en 'Zapeando' en las que aseguraba que no le caía bien Broncano. Durante el programa, el presentador de La Resistencia aparecía para realizarle la pregunta de '¿cuánto dinero tiene?' pero Dani Mateo le dio la alternativa de contestar a otra: ¿qué celebridad te ha decepcionado? Tras un primer momento de risa nerviosa, Dulceida contestó. "Pues mira, con todo mi cariño, Broncano", aseguró.

"Él es idiota perdido", bromeó el catalán. "Pero, ¿dónde coincidisteis?". "Yo lo vi una vez en Los 40, pero ni nos saludamos ni nada. Pero es por cosas que he escuchado que ha dicho de mí. Y yo tengo sentido del humor, pero él como por detrás un poco...", contestó. "A lo mejor me equivoco y luego lo conozco y es mi mejor amigo", explicó la influencer. "Ahora que no se enfade. Ahora va a ir a por mí". Entonces, Dani Mateo lo justificó: "Conozco mucho a David. No hace nada por maldad, es solo por la risa. Lo que pasa que no conoce y a veces se mete en unos charcos...". "Lo hace muy bien, a mí me gusta mucho", finalizó Dulceida.