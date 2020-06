Jorge Javier Vázquez explota discute con Belén Esteban y abandona el plató

Jorge Javier Vázquez abandonó el plató de 'Sábado Deluxe' tras una discusión con Belén Esteban. La colaboradora regresaba al plató 102 día. Confinada desde el 10 de marzo por ser paciente de riesgo. Sin embargo, la vuelta no fue como se esperaba, Belén protagonizó una tremenda bronca con Jorge Javier, que se negó a terminar la entrevista.

¿Cuál fue el motivo? La popular princesa del pueblo lanzó un duro alegato contra el Gobierno, que asegura que no ha estado a la altura de las circunstancias: "No soy embajadora de nada ni de nadie pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura. Si hubiera estado el PP, Podemos, o VOX, lo hubiera dicho igual. Sé de casos que no ha habido medios. Mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar la prueba del Covid-19. Que un sanitario o los que pagamos impuestos tengamos que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso".

Su opinión no gustó demasiado al presentador, que no dudó en lanzarle un zasca: "Tendrías que haber sido epidemióloga". Jorge Javier, además, ha hecho una defensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad: "Yo estoy encantado de que al frente de todo esto haya estado Fernando Simón. Me parece que deberíamos dejar en manos de los que saben de esta historia que nos expliquen las cosas porque aquí todos somos expertos en coronavirus", ha añadido visiblemente molesto.

A Belén no le sentó demasiado bien las palabras del presentador y aseguró que ella había acudido al programa a hablar de lo que ha vivido. Ante tal comentario, Jorge ha estalló: "Estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda".

Y estalló la guerra: Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy indignado. "Me han escrito para decirme que has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana. Tu intervención me ha parecido un rollazo. No uses ese discurso discurso barato", le comentó. Tras estas palabras, Jorge Javier Vázquez abandonó el plató de 'Sabado Deluxe' muy enfadado: "No me apetece preguntarte nada más. Lydia, toma el mando".