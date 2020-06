Carlos Herrera quiere fichar a Belén Esteban tras su enganchón con Jorge Javier Vázquez

Tras el enganchón en 'Sábado Deluxe' entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez cuando la 'princesa del pueblo' cargó contra los políticos españoles y el presentador tildó sus palabras de "rollazo de discurso", las reacciones no se han hecho esperar. El rifirrafe subió de tono: "No te lo voy a consentir, a mí no me pongas en ese nivel. No vayas con ese rollo barato...".

Apenas días después una oyente le preguntó en antena al presentador de Cope, Carlos Herrera, si le gustaría contar con Belén de colaboradora y esta fue su respuesta: "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi...".