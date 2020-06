Nuevo lío en las redes sociales con Pablo Motos

La polémica ha saltado a las redes sociales tras un nuevo debate de El Hormiguero. Cristina Pardo, Santiago Segura, Cristina Pedroche y Pablo Motos realizaron una tertulia en la que se habló de la nueva normalidad, el final del estado de alarma y los brotes de coronavirus que se han dado en los últimos días en distintos lugares de España.

Durante la conversación, se habló de la conveniencia o no de hacer controles sanitarios en los aeropuertos y Pablo Motos apostó por la realización de pruebas PCR en el lugar de origen. "Ha salido el doctor Simón y ha dicho que hacer el test en origen sirve de muy poco, porque te puedes infectar en el trayecto. Seguramente el doctor Simón, es el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada", subrayó el conductor de 'El Hormiguero'.

Según el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, la realización de PCR antes del viaje no tiene mucho sentido puesto que "si la prueba está hecha una semana antes no implica que luego no estés infectado". "Y con las PCR a la llegada sucede lo mismo, no podemos dar un peso excesivo a estas pruebas", aclaró Simón en rueda de prensa.

