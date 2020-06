Así son las fiestas de los futbolistas: sueldos astronómicos por ir 'invitada' y condiciones para entrar

Amor Romeira, una conocida influencer, desveló en el programa televisivo 'Socialité', cómo son las fiestas privadas de los futbolistas.

"Cada vez que a un futbolista le apetece hacer una fiesta lo organiza de forma privada y en una casa y llaman a actrices, famosas de la televisión, influencers de Instagram...", expresó Amor Romeira, que declinó la oferta en distintas ocasiones.

Eso sí, la 'invitación' no se queda en un "puedes venir sin más", sino que encima ofrecen un sueldo. "Pueden llegar a ofrecer 800 o 900 euros en planes como cruceros en los que tienes que pasar el día con ellos", explicó la exconcursante de Gran Hermano.

Pero no es oro todo lo que reluce. Las invitaciones tienen un potente protocolo de seguriad. "Tienes que dejar tu teléfono móvil y tus cosas en la entrada y hasta que no acaba el día y te vas no te las devuelven", explicó.