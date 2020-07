La fiesta más peligrosa: premio para el primero que se contagie de Covid 19

Estados Unidos sigue batiendo récords de contagios diarios y ya encara los tres millones de personas infectadas por Covid-19 en el país. Mientras tanto en Alabama han puesto el grito en el cielo después de la irresponsable iniciativa de unos jóvenes que organizan fiestas para contagiarse de coronavirus.

Tuscaloosa, la localidad en la que se han celebrado estos actos, ha visto cómo se han incrementado la fiestas que premian al primer contagiado demostrado con la Covid-19. El galardón es la recaudación de las entradas vendidas para la fiesta.

Sonya McKinstry, alcadelsa de la ciudad, reconoció que en un principio "pensaban que eran rumores", pero que finalmente han descubierto que estas fiestas se están produciendo. "Me pone furiosa el hecho de que algo tan grave y mortal sea tomado de esta forma. No solo es irresponsable, también puedes contraer el virus y llevarlo a casa con tus padres o tus abuelos", declara. Mientras las autoridades ya trabajan para evitar que sigan celebrándose estás fiestas.