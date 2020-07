La Casa Fuerte | Oriana e Iván, sexo en la ducha

Oriana Marzoli e Iván González han formalizado su relación dentro del 'reality' de Telecinco 'La Casa Fuerte'. Los extronistas de Mujeres, Hombres y Viceversa iniciaron el programa de malos modos, a gritos y lanzándose reproches, pero con el paso de los días han estrechado lazos, se llevan mejor, aunque con algún que otro encontronazo que resuelven de forma apasionada, en la cama o en el baño, su lugar favorito de la casa para sus reconciliaciones: "En el baño hay espacio y cabemos los dos perfectamente para que yo me ponga a cuatro (patas)", dijo sin ningún pudor Oriana. "En el suelo y apoyada en el váter. Nosotros nos buscamos la vida bien", puntualiza Iván. En el vídeo que emitía 'La Casa Fuerte', se podía escuchar a la venezolana cómo gritaba varias veces "Ay, Dios"







A pesar de la declaración de amor y posterior reconciliación sexual, la pareja no para de discutir y de poner en duda su futuro. "No sé si esto es para siempre. No podemos garantizar que dure. Pero el tiempo lo dirá", señalaba Oriana. "Que todo fluya y que nada influya", comentaba Iván.