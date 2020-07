Nuevo capítulo de las fiestas de futbolistas con mujeres

Desde que salió a la luz que Fani pudo haber ejercido de 'scort' de lujo en fiestas de futbolistas españoles, la prensa del corazón ha buceado en este mundo y ha ofrecido diferentes testimonios como el que hace menos de 48 horas ofrecía Amor Romeira, o el que poco después revelaba Marta López en Ya es Mediodía. Está por ver si aparecen pruebas, que eso ya es otro cantar.

La colaboradora televisiva es una gran colchonera con buenos contactos en las altas esferas de la capital: "cuando hice el vídeo de presentación de Gran Hermano yo estaba en el Calderón trabajando, con lo cual he tenido mucho trato con futbolistas, me he casado con un futbolista, y conozco mucho ese mundillo". Eso sí, quiso dejar claro que ella no acudió nunca a ninguna de esas reuniones sociales, y que hay chicas que cobran, y chicas a las que pagarían por ir.

"Amigas mías, que me han dicho 'vamos a ir a la fiesta de este chico, ¿te quieres venir?' Yo he decidido no ir", aunque en un momento dado sí que se encontró la reunión montada en casa: "me levanté, en Huelva, y vi a medio equipo de primera división en mi hogar que vinieron con amigas mías". Antes de zanjar el asunto, y siendo preguntada por sus compañeros, Marta López admitió haber tenido una relación, como mínimo, con otro futbolista que permaneció en el anonimato y no transcendió a los medios de comunicación.