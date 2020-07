El reportero Torito anuncia que tiene una "enfermedad letal"

El reconocido reportero de televisión Torito ha anunciado durante una entrevista con Emma García en el programa de 'Viva La Vida' que sufre una "enfermedad letal". Quique Jiménez se ha roto en el plató cuando lo ha reconocido en directo, aunque no ha dado más detalles al respecto.

El reportero de 'TNT' o 'La Noria', entre otros programas explicaba su enfermedad: "Hace 15 años me fui al Súper como un día cualquiera y de repente no podía respirar. Cogí un taxi y me fui al hospital, me vieron tan mal que me dejaron ingresado. Ese día me convertí en un enfermo crónico de una enfermedad letal".

No obstante también ha reconocido que lleva un control de la enfermedad: "Estoy bien, estoy controlado, me tomo mis pastillas..."