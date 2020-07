La actriz Naya Rivera desaparece tras caer al agua en un lago de Los Ángeles

La actriz estadounidense Naya Rivera, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie de televisión 'Glee', lleva desaparecida desde la tarde del miércoles tras caer al agua en un lago cercano a Los Ángeles, indicaron las autoridades.



La policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, interrumpió hasta esta mañana de jueves las labores de búsqueda y rescate de la actriz, que comenzaron tras recibir una llamada de emergencia horas después de que alquilara una embarcación de recreo junto a su hijo en el Lago Piru.







